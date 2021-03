WEGA-Einsatz bei Gruppen-Rauferei unter Jugendlichen im Wiener Wasserpark

Mit einem ausgeschlagenen Zahn und einer Schnittwunde endete am Montagabend eine Auseinandersetzung zwischen dutzenden Jugendlichen im Wasserpark in Wien-Floridsdorf.

