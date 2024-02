Weg mit den Waffen

Gastkommentar von Johannes Huber. In Niederösterreich hat ein 71-Jähriger einen Einbrecher angeschossen. Alles spricht für Notwehr. Waffen in Privatbesitz bleiben jedoch ein Problem.

Drei maskierte Männer sind laut einem Bericht der Austria Presse-Agentur (APA) in der Nacht auf Mittwoch gegen ein Uhr in ein Haus im niederösterreichischen Bezirk Korneuburg eingedrungen, aber nicht unentdeckt geblieben: Das im Obergeschoss schlafende Ehepaar sei wach geworden. Die 50-jährige Frau habe die Eindringlinge gestellt und sei von einem von ihnen mit einem metallenen Gegenstand zu Boden geschlagen worden. Daraufhin habe der 71-jährige Ehemann einen der Einbrecher mit einer legal besessenen Faustfeuerwaffe angeschossen. Dieser sei schließlich durch eintreffende Beamte erstversorgt und festgenommen worden.

Natürlich: Alles, was bekannt ist, spricht für Notwehr. Der Bericht ist glaubwürdig, die Handlung des Hausbesitzers nachvollziehbar. Wir leben aber noch immer in einem Rechtsstaat, in dem das Gewaltmonopol beim Staat liegt. Grundsätzlich. Weil es Umstände gibt, in denen dieses Gewaltmonopol nicht zeitgerecht wirken kann, ist es Bürgerinnen und Bürgern erlaubt, zur Verteidigung zu schreiten, um einen rechtswidrigen Angriff auf sich selbst oder andere abzuwehren. Das nennt man Notwehr. Sie gehört im Einzelfall jedoch zweifelsfrei ermittelt. Da geht es nicht um Misstrauen oder eine böswillige Unterstellung, sondern um eine Bestätigung, die letzten Endes auch das Vertrauen in den Rechtsstaat stärkt und das Gewaltmonopol sichert.