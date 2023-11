Weg mit den Noten

Gastkommentar von Johannes Huber. Die Wiener SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig zeigt jedoch lehrbuchmäßig, wie man die Sache nicht angeht.

In Wirklichkeit sind Noten überholt. Der Bildungswissenschaftler Ferdinand Eder hat im Rahmen einer Studie in Salzburg belegt, wie wenig aussagekräftig sie sind: Am ehesten liefern sie eine Information darüber, wie eine Schülerin oder ein Schüler im Vergleich zu Klassenkolleg:innen dasteht. Darüber hinaus wird die Luft jedoch dünn. Im Extremfall ist in der einen Schule ein „Sehr gut“, was in der anderen ein „Nicht genügend“ ist. Aber das ist ja ohnehin bekannt.