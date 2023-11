Wasserrohrgebrechen: Flötzersteig in Wien-Ottakring gesperrt

Ein Wasserrohrgebrechen führte am Samstag zu einer vorübergehenden Verkehrssperre des Flötzersteigs in Wien-Ottakring.

Am 25. November 2023 ging um 0:45 Uhr die Meldung beim Bereitschaftsingenieur der MA 31 - Wiener Wasser ein, dass ein Wasseraustritt sowohl in der Demuthgasse 21 als auch am Flötzersteig - Anton Geiger Weg, bemerkt wurde.