Wasserpolizisten versorgten gestrandete Bootsbesatzung

Ein bulgarisches Motorgüterschieff erlitt im Bereich mannswörth einen Motorschaden und konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Die Wasserpolizei versorgte die Besatzung mit Nahrungsmitteln.

Die Wiener Wasserpolizei hat die Besatzung eines bulgarischen Güterschiffs, das am Stefanitag aufgrund eines Motorschadens auf der Donau im Bereich Mannswörth gestrandet war, am Montag mit dem Nötigsten versorgt, da Wasser und Nahrung zur Neige gegangen waren. Das berichtete die Polizei am Dienstag.