Wasser marsch: Wiens 1.000 Trinkbrunnen sprudeln wieder

Trotz Corona-Krise: Rechtzeitig mit den steigenden Frühlingstemperaturen werden - so wie in vielen anderen Städten auch - Wiens Trinkbrunnen wieder aufgedreht.

Gestartet wird mit den Trinkbrunnen am Montag, den 4. Mai, die Inbetriebnahme aller Brunnen durch die MA 31-Wiener Wasser wird einige Tage in Anspruch nehmen. Es gibt in Wien rund 1.000 Trinkbrunnen, aus denen kostenloses Quellwasser aus den Bergen fließt.

Zur Sicherheit: Bitte nicht direkt aus Trinkbrunnen trinken

Versorgung mit frischem Wiener Wasser gesichert

Auch die 55 Monumental- und Denkmalbrunnen werden nach der von der Bundesregierung aufgehobenen Ausgangsbeschränkungen nun wieder in Betrieb genommen. Umweltstadträtin Ulli Sima bedankt sich in diesem Zusammenhang bei den MitarbeiterInnen der MA 31- Wiener Wasser: "Danke für Ihren Einsatz in den letzten Wochen, die für alle herausfordernd waren. Auf die Versorgung mit quellfrischem Wasser können sich die Wienerinnen und Wiener jederzeit verlassen, danke dafür", so Sima abschließend.