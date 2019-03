Was Männer wollen - Trailer und Infos zum Film

Ali Davis (Taraji P. Henson) ist zwar als Sportagentin recht erfolgreich, wird doch von ihren männlichen Kontrahenten immer wieder ins Abseits gestellt. Als sie wieder einmal bei einer Beförderung in ihrer Firma übergangen wird, schreiten ihre Freundinnen zur Tat und ziehen ein Medium zurate. Das verabreicht Ali einen Tee - worauf diese plötzlich die Gedanken aller Männer hören kann.

Das nutzt sie zunächst zu ihrem Vorteil und überlistet alle männlichen Kollegen, um einen aufstrebenden NBA-Superstar unter Vertrag zu nehmen. Es hat aber nicht nur Vorteile zu wissen, was das Gegenüber denkt, was Ali nicht zuletzt in der Beziehung zu ihrem Schwarm (Aldis Hodge) merkt…