Was ist ein Déjà-vu?

Jeder von uns hatte sicherlich schon einmal ein Déjà-vu. Doch wie lässt sich das Phänomen erklären?

Manchmal scheint es so, als hätte man eine Situation schon einmal genau so erlebt, obwohl es das erste Mal ist. Für einen kurzen Moment hat man das Gefühl, dass man sich in einer Situation aus der Vergangenheit befindet.