Was ist die ÖVP ohne Kurz?

Gastkommentar von Johannes Huber. In der FPÖ sickert die Erkenntnis, dass es ein Fehler war, sich allein auf HC Strache auszurichten. Das könnte auch der neuen Volkspartei zu denken geben.

In vielen Bundesländern mag die ÖVP die alte geblieben und breiter aufgestellt sein. Auf Bundesebene ist sie das nicht mehr. Dort haben die Landesobleute gemeinsam mit den Bündechefs 2017 beschlossen, den Laden zuzusperren und Sebastian Kurz zu übergeben, alle erdenklichen Handlungsvollmachten inklusive. Kurz hat das Beste daraus gemacht: Siehe die Wahlergebnisse, die er seither eingefahren hat.

Auf der anderen Seite aber ist die ÖVP ohne ihren Obmann heute viel weniger als es die FPÖ ohne Strache ist: Die Freiheitlichen haben zum Beispiel Norbert Hofer und Herbert Kickl in ihren Reihen. Der eine hat als Kandidat bei der Bundespräsidenten-Wahl 2016, der andere mit einer stolzen Vorzugsstimmen-Bilanz bei der jüngsten Nationalratswahl immerhin etwas zusammengebracht.

Die neue Volkspartei hat neben Kurz keine vergleichbaren Kaliber: Gernot Blümel muss bei der Wiener Gemeinderatswahl im kommenden Jahr erst zeigen, was er kann; dort wird er als Spitzenkandidat antreten. Wie er steht auf Bundesebene auch Elisabeth Köstinger nur noch unauffällig im Hintergrund. Hartwig Löger scheint sich ganz verabschiedet zu haben. Und das heißt etwas: In der Vergangenheit sind (Ex-)Finanzminister in der Bundespartei meist größere Player gewesen.