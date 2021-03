Warnung vor Radikalisierung durch Corona-Verschwörungen

Experten warnten am Dienstag vor der Gefahr von Corona-Verschwörungsmythen und einer zunehmen Radikalisierung der Bevölkerung.

Rund ein Jahr nach dem ersten Corona-Lockdown sieht Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Gesellschaft in Österreich "teilweise einfach erschöpft" Es gäbe auch eine "ganz kleine Minderheit", die zunehmend aggressiv auftritt. Dies habe dafür gesorgt, dass er selbst unter Personenschutz steht, sagte Anschober.

Anschober rief einmal mehr zum Zusammenhalt in der Coronakrise auf. "Jeder ist Teil einer gemeinsamen Kraftanstrengung", sagte der Minister am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Um den vielen Falschinformationen und einer Spaltung der Gesellschaft entgegenzutreten, müsse Aufklärung durch die Wissenschaft ins Zentrum gerückt werden. "Fakten schaffen Vertrauen", so Anschober