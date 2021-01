Warnung vor Online-Betrug mit gefälschten Corona-Impfstoffen

Die Apothekerkammer appelliert an die Bevölkerung, keine vermeintlichen Corona-Impfstoffe im Internet zu bestellen, da es sich bei derartigen Angeboten um Fälschungen handelt.

Die Apothekerkammer warnt vor Offerten zum Erwerb von Corona-Impfstoffen im Internet. "Bei derartigen Angeboten kann es sich ganz klar nur um Fälschungen handeln", konstatierte Raimond Podroschko, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer, am Dienstag. Der erste zugelassene Corona-Impfstoff muss zwingend bei minus 70 Grad gelagert und transportiert werden. Ein Versand nach der Bestellung im Web würde die Kühlkette unterbrechen."

Apothekerkammer warnt vor Corona-Impfstoff aus dem Internet

Podroscko appellierte in einer Aussendung an die Bevölkerung: "Bestellen Sie keinen Corona-Impfstoff übers Internet. Corona-Impfungen werden aktuell nur an offiziellen, von den Bundesländern vorgesehenen Stellen durchgeführt."