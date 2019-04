Warnung: Betrüger wollen sich an Spenden für Notre-Dame bereichern

Jene Stiftung, die offiziell mit dem Spendensammeln für den Wiederaufbau von Notre-Dame beauftragt wurde, warnt nun vor einer dreisten Betrugsmasche.

Spenden für Notre-Dame: Kriminelle verschicken Betrug-Mails

Die private Stiftung teilte am Mittwochabend in Paris mit, in Frankreich wie im Ausland versuchten Kriminelle in ihrem Namen, an Geld zu kommen. Wer eine Mail oder einen Brief im Namen der Fondation du Patrimoine erhalte oder einen Anruf, sitze einem Betrüger auf, warnte die Stiftung. Spenden für Notre-Dame seien außerhalb von Frankreich ausschließlich über die Webseite don.fondation-patrimoine.org möglich, die es auch auf Englisch gibt.