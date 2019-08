Wann Schwarz-Grün kommt

Gastkommentar von Johannes Huber. Der ÖVP-Chef orientiert sich an Stimmungslagen. Sprich: Anhänger wie Gegner sollten sich nicht wundern, was alles geht.

Der Mann hat eine fremdenfreundliche Kampagne unter dem Titel #stolzdrauf durchgeführt und betont, dass er näher beim Bundespräsidenten sei, als bei Andreas Gabalier, „der stolz auf die Lederhosen ist“. Und er hat im Übrigen auch darauf hingewiesen, dass es Zuwanderern in Österreich nicht immer einfach gemacht werde, sich heimisch zu fühlen, „weil wir zu wenig Willkommenskultur haben“. Fehlt nur noch die Antwort auf die Frage, von wem die Rede ist. Zugegeben, es könnte sich um einen Grünen handeln. Die Rede ist jedoch vom ehemaligen und wohl auch künftigen Bundeskanzler, ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Als Integrationsminister hat er im November 2014 genau so gesprochen und auch gehandelt.

Womit wir beim Punkt angelangt wären, um den es hier geht: Besonders Gegner von Sebastian Kurz ignorieren seine Wandlungsfähigkeit. Grünen-Chef Werner Kogler kann sich zum Beispiel nicht vorstellen, dass es nach der Nationalratswahl im September zu einer schwarz-grünen Koalition kommt. Zu weit entfernt sei Kurz insbesondere in Fragen von Flucht und Migration von den eigenen Vorstellungen; oder beim Klimaschutz.

Wenn sich Kogler und all die anderen Kurz-Kritiker, aber wohl auch viele -Anhänger, nur nicht täuschen: Dass es beim 32-Jährigen kaum möglich ist, zu sagen, worauf er politisch letzten Endes hinausmöchte, hat vor allem einen Grund; geschickt wie kein anderer richtet er sich nach Stimmungslagen in der Bevölkerung aus und hat so die besten Erfolgsaussichten, wenn es zu einem Urnengang kommt.