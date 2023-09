Wann Kartoffeln mit Trieben in den Müll müssen

Wer kennt es nicht: Man kauft einen Sack Kartoffeln und nach kurzer Zeit fangen sie an zu keimen und aus den Knollen sprießen Triebe. Doch wann gehören keimende Erdäpfel in den Müll?

In den meisten Fällen gehören keimende Erdäpfel in den Müll. Je mehr Triebe zu sehen sind, desto mehr Solanin entsteht in der Kartoffel und das ist giftig. Solanin löst beim Menschen Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen bis hin zu Atemproblemen aus.