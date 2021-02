Wandern wie auf Wolken: Giesswein Wool Cross X Alpine Wanderschuhe im Test

Der Frühling gibt dieser Tage ein erstes Lebenszeichen von sich und viele von uns zieht es hinaus in die Natur - die Wanderlust steigt. VIENNA.at hat passend dazu eine Schuh-Innovation aus dem Hause Giesswein getestet.

Die Anforderungen an den perfekten Wanderschuh sind bekanntlich vielseitig: Trittsicherheit soll er bieten, Regen und Schnee standhalten, die Füße gut stützen, aber nicht zu schwer und vor allem bequem sein. Bei so vielen Ansprüchen musste man bislang so manchen Kompromiss eingehen, was das wandertaugliche Schuhwerk betrifft. Aufhorchen lässt nun aber der heimische Schuhproduzent Giesswein mit einer innovativen Idee: dem Wool Cross X Alpine, einem Wanderschuh mit hochwertiger Merinowolle. VIENNA.at durfte das Modell einem Praxistest unterziehen und es auf Herz und Nieren prüfen.

So leicht kann ein Wanderschuh sein

Beim Anprobieren des Schuhs in stylishem Schwarz fällt als erstes auf, was der Wanderschuh für ein Leichtgewicht ist. Der Unterschied zum gewohnten Gefühl, in seine Wanderschuhe zu schlüpfen, ist eklatant: Der Wool Cross X Alpine bringt gerade einmal 860 Gramm auf die Waage. Man kann kaum glauben, einen Schuh am Fuß zu haben, der sich zum Wandern eignet, so unerwartet "schwerelos" ist das Tragegefühl.

Dazu wirkt der Schuh sehr bequem, was wohl nicht zuletzt der darin verarbeiteten Merinowolle zu verdanken ist. Beim Zubinden fällt als weiteres Extra die Zwei-Zonen-Schnürung auf, mittels der sich der Schuh individuell an die Trägerin anpassen und auch bei richtigen Bergtouren für die Erfordernisse von Auf- oder Abstieg adjustieren lässt. Der angenehm gepolsterte halbhohe Schaft des Wanderschuhs vermittelt schon bei den ersten Schritten ein Gefühl von Halt und Stabilität - um etwaiges Umknicken braucht man sich hier wohl keine Sorgen zu machen. Was sich erst bei längerem Tragen zeigen wird, ist die Wirksamkeit des gepolsterten Fersenbereichs des Wool Cross X Alpine, der von Giesswein als "Anti-Blasen-Ferse" beschrieben wird.

VIENNA.at/Daniela Herger

Der Giesswein Wool Cross X Alpine im Praxis-Test

Von echten Bergtouren, um einen Wanderschuh testen zu können, ist man in Wien zwar weit entfernt, und lockdownbedingt fällt auch eine geplante Wanderreise bis auf Weiteres flach, doch konnte der Wool Cross X Alpine auf einigen der Wiener Stadtwanderwege - und damit im Prater ebenso wie auf Wilhelminenberg und Co. - ganz klar überzeugen. Getestet wurde im Zeitraum von rund sechs Wochen bei vielfältiger Witterung, von winterlichen Wetterbedingungen inklusive Schnee über gatschige Konditionen nach kräftigen Regenfällen bis hin zu strahlendem Sonnenschein und trockenem Boden.

Eins gleich vorweg: Stabilität und Trittsicherheit waren dabei in jeder Situation gegeben, selbst wenn der Aufstieg einmal steiler wurde, was wohl der sogenannten Micro-Grip Sohlentechnologie des Wanderschuhs geschuldet ist. Auch die Wasserdichtigkeit, wie bei der hier verwendeten bewährten Goretex-Technologie nicht anders zu erwarten, überzeugte im Test absolut. Ins Schwitzen kam die Testerin dabei in keiner Situation - zumindest im Schuh nicht. Hier bewährte sich einmal mehr das atmungsaktive und temperaturregulierende Merino-Innenfutter mit Giesswein 3D Stretch samt dazugehöriger Sohle. Druckstellen oder gar Blasen traten auch nach mehreren Stunden im Schuh ebenfalls keine auf. Dass man mit dem Wool Cross X Alpine auch Tageswanderungen sowie Hüttentouren im gebirgigen Gelände bestreiten kann, wie vom Hersteller angegeben, ist durchaus vorstellbar.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit volle Punktzahl

Was man in Zeiten wie diesen beim Kauf (nicht nur) von Schuhen natürlich auch nicht außer Acht lassen sollte, ist der Nachhaltigkeitsgedanke. Auch hier kann der Wanderschuh des Tiroler Familienunternehmens Giesswein punkten. Dass die Produktion sämtlicher verwendeter Wollerzeugnisse in Österreich erfolgt, hier nur "100% glückliche Merinowolle" zur Anwendung kommt und der tierquälerische Vorgang des Mulesing kein Thema ist, wurde schon an anderer Stelle ausgiebig behandelt.

Was beim Wool Cross X Alpine in diesem Zusammenhang noch positiv hervorgehoben werden kann, ist seine Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen und seine Schuhbänder, die aus recyceltem PET-Plastik bestehen. Das Giesswein Merino Wechselfußbett ist dabei nicht nur ein Garant für bestmögliche Hygiene auch nach Jahren intensiven Tragens, sondern sorgt auch dafür, dass der gesamte Schuh eine längere Lebensdauer hat, da das Fußbett ja einfach erneuert werden kann, ohne gleich neue Wanderschuhe kaufen zu müssen, wovon Umwelt und Budget profitieren.

Mehr zur Giesswein Green Strategy lesen Sie hier.

Fazit: Ein Allround-Wanderschuh für jedes Wetter

Wer also einen Wanderschuh sucht, der nicht nur leicht und bequem ist, sondern auch guten Halt gibt und in Sachen Nachhaltigkeit überzeugen kann, der sommers wie winters eine gute Wahl ist und keine Blasen oder Druckstellen verursacht, der wird mit dem Giesswein Wool Cross X Alpine sehr zufrieden sein. Wärmste Empfehlung!