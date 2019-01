"Waltz for Pride" beim 22. Wiener Regenbogenball

Der Wiener Regenbogenball, das Ball-Ereignis für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender-Personen, intersexuelle Menschen und ihre Freunde, findet am 26. Jänner 2019 bereits zum 22. Mal statt. Veranstaltungsort sind die prunkvollen Räumlichkeiten des Parkhotels Schönbrunn – das Motto lautet dieses Jahr “Waltz for Pride”.

Nicht zuletzt ist der Regenbogenball auch eine wichtige Benefizveranstaltung: Der Reinerlös kommt der Arbeit der HOSI Wien, wie etwa dem Betrieb des Gugg oder der Durchführung der Regenbogenparade zugute.

Das Programm im Parkhotel Schönbrunn Einlass ist ab 19.30 Uhr, um 21.00 Uhr wird der Ball feierlich durch das Regenbogen-Ballkomitee eröffnet. Die Eröffnung wird live auf Leinwänden bzw. Großbildschirmen in mehreren Sälen übertragen. Danach folgen mehrere Show- und Tanzeinlagen, bevor um Punkt 00.00 Uhr die Mitternachtseinlage präsentiert wird. Um 04.30 Uhr wird zum letzten Walzer gebeten.