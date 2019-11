Waldorf Adventbasar lädt ins Schloss Pötzleinsdorf in Wien

Stimmungsvoll und zauberhaft: Der Waldorf Adventbasar der Rudolf Steiner Schule findet Anfang Dezember im Schloss Pötzleinsdorf statt und bietet jede Menge vorweihnachtliche Highlights für Groß und Klein.

Das große schmiedeeiserne Tor ist für die Besucher weit geöffnet und der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft. Bei der Ankunft in dieser außergewöhnlichen Schule ist zu spüren, dass man sich nun wirklich mitten in der Adventszeit befindet - das historische Gebäude ist festlich geschmückt, die Lichterketten im weitläufigen Garten strahlen ein warmes Licht. Vom Trubel der Stadt und von der Hektik auf den Einkaufsstraßen ist man hier weit entfernt.