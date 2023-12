Wäldchen soll Linzer Straße in Wien-Penzing grüner machen

Im vergangenen Jahr wurde der erste "Mini-Wald" in Wien-Margareten angelegt. Nun werden insgesamt vier weitere Standorte hinzugefügt.

Einer davon befindet sich in derLinzerStraße/Ecke Molischgasse in Wien-Penzing, wo dieser Tage gemeinsam mit Schüler*innen einneuesWienerWäldchen gepflanzt wurde.

Neues Grün für Penzing: Ein Wald soll Wien grüner machen

Mit dabei auch Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. "Unser Wiener Wäldchen ist ein dichter, zügig wachsender Mini-Wald in der Größe eines Tennisplatzes, der in innerstädtischem Gebiet gepflanzt wird", so Jürgen Czernohorszky. "Penzing ist ein grüner Bezirk, hat aber auch viele dicht bebaute Bereiche: Das Wäldchen wirkt sich positiv auf das Kleinklima aus, bietet Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten und bietet Menschen ein intensives Naturerlebnis direkt vor der Haustür." Gepflanzt werden unter anderem Feldahorn, Winterlinde, Flaumeiche, Weißdorn oder Hopfenbuche.