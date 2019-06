Waldbrand in Niederösterreich: Vier Feuerwehren im Einsatz

Dienstagnachmittag wurden vier Feuerwehren zu einem Waldbrand in Niederösterreich gerufen. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Feuerwehren Wiener Neustadt, Weikersdorf am Steinfelde, Winzendorf und Brunn an der Schneebergbahn wurden gegen 14 Uhr zu einem Waldbrand nahe Wiener Neustadt im Föhrenwald im Bereich Untere Trift und Südbahngasse gerufen. In der Nähe eines Forstweges war aus unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen.