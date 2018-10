Wald der jungen WienerInnen: Herbstfest in Wien-Favoriten

In Wien-Favoriten wird zum Herbstfest geladen. Bei dem Familienevent am 20. Oktober 2018 werden über 10.000 Bäume und Sträucher eingesetzt. Kinder können zudem bei zahlreichen Spiele-, Bastel- und Naturstationen Wissenswertes über den Naturraum Wald erfahren.

“Mehr als 50 Prozent der Gesamtfläche Wiens sind Parks, Wiesen und Wälder. Sie sind wesentlich für die Lebensqualität in unserer Stadt. Schön, dass so viele junge WienerInnen im Rahmen der alljährlichen Aufforstungsaktion tatkräftig dabei mithelfen unsere Stadt noch lebenswerter zu machen “, so Umweltstadträtin Ulli Sima. “Der Wald der jungen WienerInnen ist für Familien ein Fixpunkt im Herbst. Die Ärmel hochzukrempeln und selbst Bäume zu pflanzen ist eine wertvolle Erfahrung für Kinder und Erwachsene”, ergänzt Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky.