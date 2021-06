Waidhofen an der Ybbs mit höchster Corona-Inzidenz

Zwölf Corona-Fälle reichen in Wadhofen an der Ybbs für eine Inzidenz von 106,9.

Die Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs hat sich mit zwölf Fällen zum Corona-Hotspot in Österreich entwickelt.

Mit einer Inzidenz von 106,9 lag der Wert am Freitag deutlich höher als jener für ganz Niederösterreich mit 22,1. Die absolute Zahl der Fälle der vergangenen sieben Tage betrug allerdings nur zwölf, wie aus dem Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hervorgeht. Die zweithöchste Inzidenz pro 100.000 Einwohner wies der Bezirk Imst in Tirol mit 105,8 auf.

Zwei Corona-Cluster an Schulen in Wadhofen an der Ybbs

In Waidhofen an der Ybbs, einer Stadt mit mehr als 11.000 Einwohnern im Mostviertel, lassen schon wenige Infektionen die Inzidenz hinaufschnellen. Zwei Cluster mit je fünf Fällen wurden nach Angaben aus dem Büro der niederösterreichischen Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) von Freitag an der BHS und an der Allgemeinen Sonderschule verzeichnet.