Wahlkampfkosten überschritten: Dokumente laut ÖVP echt

Im Streit um die angebliche Schummelei der ÖVP bei den Wahlkampfkosten ging es einen Schritt vorwärts: Die ÖVP soll laut der Wochenzeitung "Falter" die Echtheit der Dokumente bestätigt haben.

Die ÖVP hat in einem Schreiben im Zusammenhang mit dem von ihr angestrengten Zivilprozess gegen den "Falter" die Echtheit der von der Wochenzeitung vorgelegten Dokumente bestätigt. Bis dato hatte die Volkspartei die Authentizität der Urkunden, die der Berichterstattung über die Wahlkampfkosten der Partei und deren Überschreitung zugrunde lagen, wiederholt in Zweifel gezogen.

ÖVP bestätigte laut Falter Echtheit vorgelegter Dokumente

Wie Falter Redakteur Josef Redl via Twitter wissen ließ, habe die ÖVP in einem Schreiben bestätigt, "dass die von uns verwendeten Dokument echt sind - und nicht wie mehrfach behauptet 'gefälscht' oder 'manipuliert'". In der Volkspartei wollte man das auf APA-Anfrage nicht kommentieren, da es sich um ein laufendes Verfahren handle.