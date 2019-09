ÖVP soll bei Wahlkampfkosten schummeln

Laut einem "Falter"-Bericht soll die ÖVP die gesetzliche Wahlkampfkosten-Obergrenze nicht wie angegeben einhalten, wie zugespielte interne Dokumente nun aufdecken.

Die ÖVP soll entgegen den Beteuerungen, die gesetzliche Vorgabe von sieben Mio. einzuhalten, auch heuer vorhaben, die Wahlkampfkosten-Obergrenze wieder zu überschreiten. Der "Falter" berichtete am Montag über ihm zugespielte interne Dokumente, laut denen die Partei neun Mio. Euro an Ausgaben plant. Die ÖVP führe eine "doppelte Buchhaltung", hieß es online.

Die Wahlkampfkosten sind gesetzlich für die Zeit vom Stichtag 9. Juli bis zur Wahl am 29. September mit sieben Millionen Euro beschränkt. Die ÖVP hat bisher keine konkreten Angaben gemacht, wie viel sie ausgeben will - aber Parteichef Sebastian Kurz hat wiederholt versichert, dass man sich heuer an die (2017 mit 13 Mio. weit überschrittene) Grenze halten wird.