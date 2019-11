Wahlkampffinale in der Steiermark: Kurz hilft Schützenhöfer

ÖVP-Chef Kurz greift ÖVP-Spitzenkandidat Hermann Schützenhöfer in der Steiermark unter die Arme und besuchte heute Graz. Dabei wurde auch das eine oder andere Selfie geschossen.

Schützenhöfer trifft auf Schickhofer

Stimmung bei ÖVP ist gut

Der Landeshauptmann zeigte sich erfreut und dankbar für den Besuch aus Wien. Die "Stimmung bei uns ist gut", er hoffe, dass die ÖVP auch am Wahlsonntag ein entsprechendes Ergebnis "in die Scheune" fahren könne. Kurz zeigte sich "zuversichtlich, dass wir gestärkt werden". Auf eine mögliche türkis-grüne bzw. schwarz-grüne Koalition in der Steiermark, wie sie derzeit in Wien verhandelt wird, ging Kurz nicht ein. Der Landeshauptmann werde es so machen, wie er und nach der Wahl mit allen Parteien reden. "Bei jeder Variante gibt es Vor- und Nachteile. Schauen wir mal, wie viele Varianten es in der Steiermark nach der Wahl gibt", so Kurz.