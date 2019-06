Wahlkampf-Spenden-Verbot für Kurz "kein Problem"

Im Puls 4-Sommergespräch spricht sich Altkanzler Kurz für ein Spendenverbot für Parteien im Wahlkampf aus. Verfehlungen sieht er nicht bei der ÖVP, sondern bei der SPÖ.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hofft, dass man sich in den kommenden Tagen auf eine neue Parteienförderung einigen wird, die den Parteien weniger Geld bringt. Ein Verbot von Wahlkampfspenden wäre für den Altkanzler möglich: "Wir haben kein Problem damit, wenn das verboten wird", sagt er im Puls 4-"Sommergespräch", das ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

Kurz schießt sich auf die SPÖ ein

Einmal mehr beschuldigte Kurz die SPÖ, sich bei der vergangenen Nationalratswahl nicht an die gesetzlichen Regeln gehalten zu haben: "Sie haben die Grenze nicht nur überschritten, sondern auch den Rechnungshof belogen." So seien gewisse Großveranstaltungen nicht dem RH gemeldet worden oder es sei mit Vereinskonstruktionen am RH vorbeigearbeitet worden. Für die ÖVP, die beim Urnengang 2017 die Spendenobergrenze klar überschritten hatte, versprach der Parteichef, diesmal die sieben Millionen Budget auf Punkt und Beistrich einzuhalten.