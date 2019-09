Wahlbeteiligungsunterstützung: Gratis-Ingwershot bei Juice Factory in Wien

Bis zur Nationalratswahl 2019 bekommt jeder, der das Codewort #gehmawöhn in einer Wiener Juice Factory nennt, einen gratis Ingwershot. Dieser soll die Menschen mit genügend Energie versorgen, um wählen gehen zu können. Die Aktion zur Wahlbeteiligung wird von einigen Promis unterstützt.

„Ingwer ist reich an Vitamin C, Magnesium, Eisen, Kalzium und enthält Sequiterpen, das den Körper bei Müdigkeit in Schwung bringt. Die ÖsterreicherInnen sollen sich mit dem Gingershot den notwendigen Energiekick holen, um am Sonntag keine Ausreden zu haben“, erklärt Unternehmer Clemens Rieder die Juice Factory-Aktion. Unterstützung bekam die Werbeaktion zur Wahlbeteiligung auch von den Promis Kati Bellowitsch, James Cottrial, Lilian Klebow, Andreas Moravec und Johanna Setzer.