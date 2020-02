Wahl für die Oscars ist gelaufen, Stimmzettel werden ausgezählt

Die Wahl für die Oscars 2020 ist gelaufen und auch die Preisträger stehen bereits fest. Nun werden die Stimmzettel ausgezählt.

Bis zur 92. Trophäen-Gala am Sonntag zählen nun Mitarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers die Stimmen in 24 Preiskategorien aus, um die Gewinner zu ermitteln.

"Joker" geht als großer Favorit ins Oscar-Rennen

Mit elf Nominierungen ist der Film "Joker" der große Favorit, jeweils zehn Gewinnchancen haben "The Irishman", "1917" und "Once Upon a Time in Hollywood". Als Schauspieler sind in diesem Jahr unter anderem Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger und Charlize Theron im Oscar-Rennen.