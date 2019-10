Wahl-Analyse zeigt: Spesenaffäre schadete FPÖ mehr als Ibiza-Video

In Hinblick auf die NR-Wahl hat die Spesenaffäre rund um HC Strache der FPÖ mehr geschadet, als das Ibiza-Video. So knapp vor der Wahl habe die Spesenaffäre einen großen Einfluss auf das Wahlergebniss gehabt.

Die Spesenaffäre rund um Heinz-Christian Strache hat der FPÖ im Hinblick auf die Nationalratswahl mehr geschadet als das Ibiza-Video, in dem der ehemalige Parteichef ebenfalls eine tragende Rolle gespielt hatte. Das sagten Politikwissenschafter Fritz Plasser und Wahlforscher Franz Sommer am Dienstag bei der Präsentation ihrer Wahl-Analyse in Wien. Ein derartiger Effekt sei "ungewöhnlich".

Spesenaffäre mit "großem Impact" auf das Wahlergebnis

Sommer sagte, man habe sich in der Annahme, die Spesenaffäre hätte so knapp vor der Wahl kaum noch einen Effekt auf das Wahlergebnis, "gehörig geirrt". Die Causa habe einen "großen Impact" gehabt, berichtete er. Ein "Effekt in dieser Intensität", noch dazu so kurz vor der Stimmabgabe, sei "sehr ungewöhnlich", so Sommer am Dienstag. Die Spesenaffäre habe entweder dazu geführt, die FPÖ nicht mehr zu wählen oder dem Urnengang überhaupt fernzubleiben, erklärte Politikwissenschafter Plasser. "Nur jeder sechste Abwanderer von der FPÖ begründete diese Entscheidung mit dem Ibiza-Skandal", erläuterte er den vergleichsweise geringen Einfluss des Videos auf die Wählermotive.