Wagen der Wiener Polizei kollidierte mit Pkw

Freitagnacht krachte ein Streifenwagen der Wiener Polizei am Hernalser Gürtel in einen PKW. Eine 27-jährige Beamtin und der 20-Jährige Beifahrer des Autos wurden schwer verletzt.

Beim Unfall eines Streifenwagens der Wiener Polizeidiensthundeeinheit mit einem Pkw in der Nacht auf Samstag am Hernalser Gürtel sind eine 27-jährige Beamtin und der 20-jährige Beifahrer des Autos schwer, die beiden Lenker leicht verletzt worden. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak war der Polizeiwagen um 3.40 Uhr am Hernalser Gürtel in Richtung Westbahnhof mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Hernalser Hauptstraße kam es zur Kollision.