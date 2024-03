Waffenverbot - Das sagt Wiens Bürgermeister Ludwig

Er habe dies bereits 2019 für ganz Wien vorgeschlagen, so Wiens Bürgermeister Michael Ludwig nach dem Vorstoß von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), hierzulande ein allgemeines Waffenverbot im öffentlichen Raum einzuführen.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) begrüßt den Vorstoß von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), in Österreich ein generelles Waffenverbot im öffentlichen Raum einzuführen - anstatt nur vereinzelt regional. Er habe dies bereits 2019 für ganz Wien vorgeschlagen, betonte der Bürgermeister am Mittwoch am Rande der Wiener SPÖ-Klubtagung in Frauenkirchen im Gespräch mit Medienvertretern.