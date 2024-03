Karner will generelles Waffenverbot in Österreich einführen

Innenminister Gerhard Karner strebt ein umfassendes Waffenverbot im öffentlichen Raum Österreichs an, das sowohl das Tragen von Waffen als auch bestimmter Messerarten einschließen soll.

In Österreich soll ein generelles Waffenverbot im öffentlichen Raum eingeführt werden. Wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag bekannt gab, hat er Experten aus Innenministerium (BMI) und Landespolizeidirektionen einen Auftrag zur Ausarbeitung eines Gesetzesvorschlages erteilt. Aktuell gibt es Möglichkeit für Sicherheitsbehörden, an bestimmten Orten Waffenverbotszonen zu erlassen - derzeit ist das beim Wiener Praterstern und in zwei Zonen in Innsbruck der Fall.