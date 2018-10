Waffennarr schießt mit Pistole aus dem Fenster: Straßensperre in Wien-Donaustadt

Am Donnerstagabend musste in Kaisermühlen eine Straße gesperrt werden, da ein 47-Jähriger mit einer Pistole aus einem Fenster schoss.

Beamte der Polizeiinspektion Rudolf-Nurejew-Promenade wurden am Donnerstagabend zu einem Einsatz in Kaisermühlen gerufen. Zeugen hatten den Tatverdächtigen gegen 19.15 Uhr beobachtet, wie dieser zuerst lautstark herumgeschrien und danach bei offenem Fenster eine Pistole repetiert und in die Luft geschossen hatte. Da vorerst eine Gefährdung für Passanten nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Gasse, in der sich der Gemeindebau nahe des Kaisermühlen Dammes befindet, vorübergehend gesperrt.