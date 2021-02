Waffenarsenal in Wiener Wohnung sichergestellt: Besitzer ohne Waffenschein

Weil dieser in seiner Wohnung gestürzt war, kam die Wiener Polizei am Sonntag einem 76-jährigen passionierten Waffensammler auf die Spur, der keinen Waffenschein für seine umfassende Kollektion besaß.

Wohnung aufgebrochen: 76-jähriger Mann war gestürzt

Der Pensionist hatte trotz eines vereinbarten Besuchs nicht die Tür seiner Wohnung in der Leopoldstadt geöffnet, worauf die Tür geöffnet, der Senior am Boden liegend und Waffenteile auf einer Kommode entdeckt wurden, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass am Montag.