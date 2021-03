Während Pandemie: Häufigkeit von Essstörungen nimmt stark zu

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie haben zu einem extremen Anstieg und zunehmender Intensität von Essstörungen unter Kindern und Jugendlichen geführt.

Im vergangenen Jahr hätten viele junge Menschen extrem an Gewicht verloren oder zugenommen, die Warteliste für Essstörungspatienten an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Innsbruck habe sich innerhalb eines Jahres verdoppelt, berichtete die Direktorin Kathrin Sevecke im APA-Gespräch.