Während Coronazeit: Privat- und Firmeninsolvenzen massiv gesunken

In der aktuellen Krise ist die Zahl der Privat- und Firmeninsolvenzen massiv zurückgegangen. Insgesamt ging die Zahl um 72,6 Prozent zurück.

Die Zahl der Privat- und Firmeninsolvenzen ist in der akuten Coronakrise massiv zurückgegangen. Wie der Gläubigerschutzverband Creditreform ermittelt hat, wurden heuer vom 16. März bis zum 11. Mai im Vergleich zum Vorjahr um 76,6 Prozent weniger Privatpleiten und um 64,1 Prozent weniger Firmenpleiten gemeldet. Insgesamt ging die Zahl der Insolvenzen um 72,6 Prozent zurück.

Stärkster Rückgang im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Waren es vom 16. März bis zum 11. Mai 2019 noch 1.927 Privatinsolvenzen, so wurden im gleichen Zeitraum 2020 nur noch 451 Privatinsolvenzen gemeldet. Die Zahl der Firmeninsolvenzen ging von 916 auf 329 zurück. Insgesamt gab es also heuer nur 780 Pleiten in knapp zwei Monaten, ein Rückgang um 2.063 Insolvenzen. Gezählt wurden eröffnete und mangels Vermögen abgewiesene Insolvenzverfahren.