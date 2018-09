Wackersdorf - Kritik und Trailer zum Film

Als im bayerischen Landkreis Schwandorf in den 80er Jahren eine atomare Wiederaufarbeitungsanlage gebaut werden soll, gehen viele Menschen auf die Straße. Das Politdrama "Wackersdorf" von Oliver Haffner zeigt, wie politische Interessen und Bürgerwille aufeinanderprallen. Eingeblendete Originalaufnahmen von den Protesten lassen die Dramatik und Brutalität der Ereignisse lebendig werden.

Wackersdorf – Kurzinhalt zum Film

Der Landkreis Schwandorf in den 80er Jahren: Die Arbeitslosigkeit liegt bei 20 Prozent, die Menschen sind frustriert, fordern von der Politik Lösungen. Als die Staatsregierung dem Landrat eine Wiederaufarbeitungsanlage für Atommüll schmackhaft machen will, sieht der SPD-Mann eine Chance für 3000 Arbeitsplätze in der Region. Das in Wackersdorf geplante Projekt löst eine der größten Protestwellen in der Bundesrepublik aus. Es folgt brutale Polizeigewalt. Der Film “Wackersdorf” von Regisseur Oliver Haffner zeichnet die Entwicklungen nach und erzählt ein Stück deutscher Geschichte – ein ebenso spannendes wie bewegendes Politdrama.