WAC landet ersten Sieg im „Frühjahr“

Nach drei Bundesliga-Spielen ohne Sieg 2021, ja sogar ohne Torerfolg, gewann der Wolfsberger AC das „Wolfsduell“ beim SKN St. Pölten verdient mit 2:0. Und das, obwohl Regisseur Michael Liendl lange auf der Bank schmoren musste.

Im „Wolfsduell“ ließ WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer Spielmacher Michael Liendl zunächst auf der Bank und begründete dies mit dem engen Terminkalender der nächsten Wochen: „Es ist Zeit, die Rotationsmaschine anzuwerfen und ihm einige Spielminuten Pause zu geben.“ Für den angeschlagenen Mario Leitgeb (Wadenproblem) rückte Sven Sprangerl auf die „Sechser“-Position. Christopher Wernitznig bekam die Kapitänsschleife. SKN-Trainer Robert Ibertsberger brachte gegenüber der letzten Partie (1:2 bei Rapid) Daniel Luxbacher für Daniel Schütz im Mittelfeld. Recht ereignisreich war die erste Hälfte nicht. Die besten Chancen der Wolfsberger fand Dejan Jovelic vor: In der 12. Minute vergab er nach einem Zuspiel von Matthäus Taferner in einer 1:1-Sitation gegen SKN-Keeper Christoph Riegler noch stümperhaft. In der 27. Minute erkämpfte er sich gegen Luan den Ball und schlenzte aus fast der gleichen Position wie zuvor den Ball gekonnt über Riegerls Fuß via Innenstange zur 1:0-Führung für den WAC ins Tor. Auf Seiten der St. Pöltner vergab Robert Ljubicic aus kurzer Distanz eine Kopfball-Chance (13. Minute) und Alexander Kofler rettete einmal in höchster Not gegen George Davies (32. Minute).