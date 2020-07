WAC gegen Rapid Wien: Die Stimmen zum Spiel

Der 3:1-Sieg über Rapid Wien und die gleichzeitige Schützenhilfe von Red Bull Salzburg gegen den LASK waren für den WAC Millionen wert.

Ferdinand Feldhofer (WAC-Trainer): "Wir haben probiert, nur auf uns zu schauen, das ist uns auch gut gelungen. Wir haben Rapid keine Hoffnung gegeben, dass etwas mitzunehmen ist. An die Europa League kann ich derzeit noch nicht denken, ich bin jetzt nur dankbar. Der Charakter dieser Mannschaft sucht seinesgleichen. Es kann sein, dass ich morgen am Vormittag ein bisschen durstiger bin als sonst."

Rapid-Trainer mit Lob für die Mannschaft

Dietmar Riegler (WAC-Präsident): "Das ist für uns wieder eine Sensation. Wir haben heuer wirklich nicht damit gerechnet, dass es wieder so gut läuft. Wirtschaftlich ist man sicher auf einem gutem Weg, man braucht sich keine Sorgen machen. Die Europa League ist ein schönes Zubrot, das unserem verein absolut guttut. Wir wollen auf alle Fälle wieder ein Team haben, mit dem wir in die Meistergruppe kommen können und in Europa eine gute Figur abgeben können, aber werden sicher nicht Geld rausschütten. Wir wollen in erster Linie in die Infrastruktur und den Nachwuchs investieren. Wenn Weissman gehen möchte und einen Verein findet, der unsere Bedingungen erfüllt, wird er gehen können. Er hat sicher die Möglichkeit, in großen Ligen genauso erfolgreich zu sein. Wenn er gehen möchte, werden wir dem nicht im Weg stehen."