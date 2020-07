WAC qualifiziert sich nach 3:1-Sieg gegen Rapid für EL-Gruppenphase

Am Sonntag konnte der WAC im Heimspiel gegen Rapid Wien einen 3:1-Heimsieg holen. Damit haben sich die Kärntner einen Platz in der Europa-League-Gruppenphase gesichert.

Der WAC hat sich in der letzten Meistergruppen-Runde der Fußball-Bundesliga einen Platz in der Europa-League-Gruppenphase gesichert.

Die Kärntner feierten am Sonntag einen 3:1-Heimsieg über Rapid und beendeten damit die Saison auf Platz drei, weil der LASK gegen Red Bull Salzburg verlor. Rapid war schon zuvor als Vizemeister festgestanden.

WAC schließt Bundesliga-Saison auf Platz 3 ab

Marc Andre Schmerböck (23.), Christopher Wernitznig (33.) und Torschützenkönig Shon Weissman (72.) erzielten die Tore zum verdienten Erfolg der Wolfsberger. Bei den Wienern, für die Koya Kitagawa traf (74.), war nach der Fixierung von Endrang zwei sichtlich die Luft draußen, was sich schon in der Anfangsphase bemerkbar machte.

In der 23. Minute köpfelte Dalibor Velimirovic an den Arm von Schmerböck, bekam den Ball retour und spielte einen Rückpass auf Gartler - allerdings gegen die Laufrichtung des entbehrlicherweise aus dem Tor gerannten Keepers. So musste Schmerböck nur noch ins leere Tor einschieben.