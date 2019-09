WAC gegen Austria Wien: Die Stimmen zum Spiel

Die Wiener Austria dümpelt in der Fußball-Bundesliga weiterhin im Tabellenkeller herum. Am Sonntag kassierten die "Veilchen" beim WAC mit dem 0:3 (0:0) die zweite Niederlage en suite.

WAC blickt auf die Europa League

Gerhard Struber (WAC-Trainer): "Wir haben erwartet, dass sie über (Christoph, Anm.) Monschein kontern wollen, und haben das ganz gut im Griff gehabt. Wir waren sehr aufmerksam organisiert in der Defensive. Der Sieg in dieser Höhe ist mehr als verdient. Es gibt ein sehr gutes Gefühl, wenn man eine Mannschaft wie die Austria in dieser Art und Weise 3:0 besiegt. Das ist ein gutes Gefühl, so nach Gladbach zu fahren."