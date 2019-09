Austria ging beim WAC mit 0:3 unter

Die Wiener Austria dümpelt in der Fußball-Bundesliga weiterhin im Tabellenkeller herum.

WAC war bald die bessere Mannschaft

In der 11. Minute gab es eine erste Chance für den WAC zu notieren: Nach einem flachen Eckball zog Ritzmaier ab und traf den Fuß von Palmer-Brown. Fast wäre der abgefälschte Schuss noch im Tor gelandet. In der 38. Minute verpasste Christopher Wernitznig in der Mitte nach Steilvorlage von Romano Schmid.

Die beste Möglichkeit vergab aber Michael Liendl in der 43. Minute: Vom Elfmeterpunkt traf der Kärntner nur die linke Stange, Austria-Schlussmann Ivan Lucic war mit den Fingerspitzen noch dran. Florian Klein hatte zuvor Michael Novak im Strafraum mit dem Bein am Kopf getroffen - die Entscheidung von Schiedsrichter Manuel Schüttengruber war folgerichtig.

Austria Wien: Wenig Offensive zu sehen

Auch nach der Pause fehlte zunächst Liendl das Glück im Abschluss, er scheiterte mit einem lange in der Luft segelnden Freistoß (52.) ebenso wie mit einem Volley (53.). Von der Austria war offensiv wenig zu sehen, ehe Stephan Zwierschitzs krachende Direktabnahme Alexander Kofler in der 54. Minute zu einer Parade zwang. Die "Veilchen" zeigten sich jetzt mit mehr Mut. Kofler wehrte aus spitzem Winkel auch einen Monschein-Versuch (64.) ab.

Nach einem Foul von Goalie Lucic an Weissman trat der Gefoulte selbst zum Elfmeter an und machte seinen achten Saisontreffer. Niangbo setzte mit einem herrlichen Weitschuss aus 20 Metern genau ins kurze Eck den Schlusspunkt.

Fußball am Samstag mit 27 Toren

Schon am Samstag waren in einer der trefferreichsten Runden der vergangenen Jahre 13 der insgesamt 27 Tore gefallen. Der makellose Tabellenführer Salzburg stimmte sich mit einem Heim-7:2 über Hartberg für die Champions-League-Premiere am Dienstag gegen Genk ein. Der LASK verteidigte mit einem 2:0 auswärts bei Sturm Graz Platz zwei mit Erfolg und liegt weiter fünf Punkte hinter den "Bullen". Und die WSG Tirol holte nach zuletzt fünf sieglosen Spielen mit einem 2:0 in Mattersburg drei Punkte und löste die Burgenländer auf Tabellenplatz sieben ab.