Vorwurf der Medien-Zensur: Innenminister Kickl nimmt Stellung

In der heutigen Nationalratssitzung wird sich Innenminister Herbert Kickl der Opposition stellen und sich zu den Vorwürfen rund um eine Medien-Zensur äußern. Auslöser der Debatte war ein Mail des BMI mit Vorschlägen für die Zusammenarbeit mit Medien.

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wird sich im Zusammenhang mit Plänen seines Ministeriums, eine “Info-Sperre” gegen kritische Medien zu verhängen und den Fokus in der polizeilichen Medienarbeit stärker auf Ausländerkriminalität zu legen, am heutigen Mittwoch im Nationalrat der Opposition stellen.

Kickl äußert sich im Nationalrat zu “Info-Sperre”

Zunächst hatte es geheißen, Kickl lasse sich in der Nationalratssitzung am 26. September, bei der auch eine Dringliche Anfrage der Opposition an den Innenminister geplant ist, von seiner Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) vertreten. Ein entsprechendes Schreiben über diese Vertretungsregelung ging im Parlament ein. Das Innenministerium stellte inzwischen gegenüber der APA aber klar, dass sich die Vertretung durch Staatssekretärin Edtstadler auf die Tagesordnungspunkte zum Rechnungshofausschuss beziehe.