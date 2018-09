Kritik an Medien-Zensur: BMI weist Vorwürfe zurück, Kickl schweigt

Das Innenministerium meldete sich am Dienstag erneut zum Vorwurf einer "Informationssperre" der Medien zu Wort und dementierte diesen. Minister Kickl schweigt vorerst zur Causa.

Das FPÖ-geführte Innenministerium war am Dienstag neuerlich darum bemüht, die Bedeutung jenes öffentlich gewordenen Papiers, in dem Maßnahmen gegen kritische Medien vorgeschlagen werden, herunterzuspielen. Die Kritik an der Medienarbeit des Ressorts wies man zurück. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) selbst nahm vorerst nicht Stellung und ging auf Tauchstation.