Vorwahl zum österreichischen Wort des Jahres 2018 läuft

Ab sofort können wieder kreative Vorschläge zum Wort des Jahres 2018 abgegeben werden. Kriterien sind, dass diese für originell, wichtig, treffend und/oder für das heurige Jahr kennzeichnend sind.

Die Jury mit Forschungsstellenleiter Rudolf Muhr an der Spitze trifft sich am 29. Oktober zur Auswahl von jeweils zehn Kandidatenwörtern und – sprüchen, über die dann zwischen dem 30. Oktober und dem 3. Dezember abgestimmt werden kann. Das Österreichische Wort des Jahres 2018 wird am 6. Dezember via APA bekanntgegeben.