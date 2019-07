Vorsicht: Nebenkosten lassen Handytarife in die Höhe schnellen

Der Wettbewerb unter den Mobilfunkern wird härter und immer billigere Tarife kommen auf den Markt. Vorsicht ist allerdings bei Nebenkosten geboten.

Dabei wäre es laut AK ganz einfach: "Grundgebühr plus nutzungsabhängige Entgelte zusammengerechnet ergeben die Gesamtkosten für ein Handy, so die Kammer am Mittwoch in einer Aussendung.