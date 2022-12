Vorsicht: Das sind die häufigsten Irrtümer zu Weihnachten

Jedes Jahr geht es besonders an den Tagen vor Weihnachten besonders stressig zu. Der ÖAMTC hat die häufigsten Irrtümer zu den Feiertagen zusammengetragen.

Irrtum Nr. 1: Gekaufte Geschenke im Auto lassen

Achtung, eines ist fix: "Die eigene Haftpflichtversicherung kommt für derartige Schäden nicht auf", erklärt Nikolaus Authried, Leiter der ÖAMTC-Rechtsberatung für Wien, Niederösterreich und Burgenland. "Hat man eine Kaskoversicherung, kommt es darauf an, was genau und bis zu welcher Höhe versichert ist." Regelmäßig sind im Auto aufbewahrte Wertsachen bzw. Geschenke nicht abgedeckt. Es bräuchte hierfür also eine eigene Versicherung bzw. einen Zusatz; die jeweiligen Bedingungen sind zu beachten. Immerhin könnte eine bestehende Kaskoversicherung aber für den Schaden am Fahrzeug selbst (z. B. zerbrochene Scheibe) aufkommen.

Irrtum Nr. 2: "Am 24. Dezember gilt die Kurzparkzone nicht – ich brauche keinen Parkschein."

Wochenenden und Feiertage sind von der Kurzparkzonenregelung meist ausgenommen – so z. B. in Wien – wobei es auch hier Ausnahmen gibt. "Heuer fällt der 24. Dezember auf einen Samstag, daher gelten etwa in der Bundeshauptstadt die flächigen Kurzparkzonen nicht. Einzelne, kleinere Kurzparkzonen bleiben allerdings auch am Samstag aufrecht, zumindest am Vormittag – Stichwort ‘Geschäftsstraßen’", so der ÖAMTC-Jurist. Vorsicht: Unabhängig davon sind bestehende Halte- und Parkverbote wie z. B. Anrainerparkplätze durchgehend zu beachten.