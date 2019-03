Vorsicht bei Billigflügen: Diese Zusatzgebühren zerstören das Schnäppchen

Bei vielen Fluganbietern muss heutzutage jede Zusatzleistung extra bezahlt werden. Was man wirklich braucht, sollte man vor der Buchung überlegen. FairPlane gibt Tipps, wo man sparen kann.

Kostenfalle Check in am Flughafen

Lauda/Ryanair verlangen für den Check in am Flughafen € 55 (dagegen hat der VKI in erster Instanz bereits ein positives Urteil erzielt). Bei Wizz Air zahlt man € 30 zuzüglich einer Gebühr des jeweiligen Dienstleisters am Flughafen. Wer also keine Möglichkeit hat, online einzuchecken, sollte diesen Umstand bereits bei der Flugbuchung selbst bedenken und einen Tarif wählen, der das kostenlose Einchecken beinhaltet. Wenn die Check in Seite des Luftfahrtunternehmens nicht funktioniert, können Screenshots zur Beweissicherung bei der Rückerstattung dieser Kosten hilfreich sein.