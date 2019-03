Vorschriftswidriges Verhalten: E-Scooter-Fahrer verletzt Frau in Wien-Brigittenau

Am Donnerstag kam es in der Vorgartenstraße in Wien-Brigittenau zu einem Unfall. Ein E-Scooter-Fahrer verhielt sich vorschriftswidrig und verletzte eine Fußgängerin.

Am 14. März 2019 kam es in der Vorgartenstraße gegen 11:40 zu einer Kollision zwischen einem 49-jährigen E-Scooter-Fahrer und einer 56-jährigen Fußgängerin. Der Mann fuhr mit seinem E-Scooter vorschritswidrig auf dem Gehsteig Richtung Innstraße.

Vorschriftswidriges Verhalten führte zu Unfall in Wien-Brigittenau Als die Frau aus der Eingangstür ihres Wohnhauses ging und den Gehsteig überqueren wollte, touchierte der E-Scooter Fahrer die Frau mit seinen Ellbogen, wodurch beide zu Sturz kamen. Beide Unfallbeteiligten klagten über Ellbogen-Schmerzen, wurden von der Rettung an der Unfallstelle verarztet, mussten jedoch nicht stationär aufgenommen werden. Der Fahrer des E-Scooters wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.