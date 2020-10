Vorrang missachtet: Biker bei Unfall in Wien-Favoriten verletzt

Am Samstag krachte es in der Laxenburger Straße, da ein Motorradfahrer offenbar eine Vorrang-Tafel missachtet hatte. Es stellte sich heraus, dass der Mann zudem keine gültige Lenkberechtigung für das Bike besaß.

Am 24. Oktober gegen 14.30 Uhr kam es in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten im Zuge eines Abbiegevorganges zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw (Lenker: 40) und einem Motorrad (Lenker: 50, Stbg.: Nordmazedonien), bei dem der Motorradfahrer verletzt wurde.