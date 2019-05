"Vorrang geben" missachtet: Schwerer Unfall in Wien-Margarten

Ein 63-Jähriger dürfte Mittwochfrüh seinen Nachrang missachtet haben. Daher kam es an der Kreuzung Spengergasse-Vogelsanggasse in Wien-Margareten zu einem schweren Unfall. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Weil ein 63-Jähriger am 29. Mai 2019 gegen 07:50 Uhr offenbar seinen Nachrang missachtet hatte, ist es an der Kreuzung Spengergasse-Vogelsanggasse in Wien-Margareten zu einem folgenschweren Autounfall gekommen. Der Lenker mit seiner Frau (60) auf dem Beifahrersitz krachte in den Pkw eines 36-Jährigen, der gegen einen geparkten Wagen geschleudert wurde, berichtete die Polizei am Donnerstag.